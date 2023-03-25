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Защитник сборной Ирака Кадим: «Сборная России сильная команда, она известна на европейском уровне»

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Защитник сборной Ирака Али Аднан Кадим поделился мнением о сборной России в преддверии товарищеского матча.

— Вы почти год играете в России за «Рубин». Что скажете о стране, и что знаете о Санкт-Петербурге?

— Конечно, сборная России сильная команда, она известна на европейском уровне. За время нахождения в Казани мне удалось познакомиться с российским футболом и уровнем соревнований. Считаю, команда, в которой я играю, показывает хороший футбол. Уровень российских футболистов находится на высоком уровне, по сравнению с некоторыми командами в Европе.

— О чем партнеры в раздевалке вас в первую очередь спрашивают о России, о российских футболистах?

— Согласно опыту, который я получил в футболе, я всегда повторяю, что уровень российского футбола довольно высокий. Как я уже отмечал, мне бы очень хотелось, чтобы завтра был хороший уровень футбола. Отвечая на вопросы о России от партнеров, я рассказываю о моем опыте игры в России.

— Какие ощущения после победы на Кубке Персидского залива?

— Долгое время команда Ирака не выигрывала этот турнир, однако для нас это стало большим достижением, что мы победили. К любому соревнованию, любому матчу, не важно, это товарищеский матч или официальный, нужно относиться с одинаковой ответственностью.

— Что можете сказать о российской еде?

— Ничего не могу сказать о российской еде.

(Григорий Горностаев)

Товарищеские матчи.
26 мар, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
Ирак
Али Аднан
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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