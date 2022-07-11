Защитник «Локомотива» Магкеев получил повреждение в товарищеском матче с «Динамо»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что испытывает боли в колене после товарищеского матча с «Динамо» (3:3).

«У меня колено болит. Что-то серьезное? Все нормально. Повлияет ли повреждение на участие в первом туре? Не знаю, посмотрим», — цитирует «Чемпионат» Магкеева.

В прошедшем сезоне РПЛ 23-летний Магкеев провел 10 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В матче девятого тура РПЛ сезона-2021/22 с «Химками» (0:0) защитник получил травму. Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки.