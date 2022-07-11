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Сегодня, 16:10

Защитник «Локомотива» Магкеев получил повреждение в товарищеском матче с «Динамо»

Алексей Еремин
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что испытывает боли в колене после товарищеского матча с «Динамо» (3:3).

«У меня колено болит. Что-то серьезное? Все нормально. Повлияет ли повреждение на участие в первом туре? Не знаю, посмотрим», — цитирует «Чемпионат» Магкеева.

В прошедшем сезоне РПЛ 23-летний Магкеев провел 10 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В матче девятого тура РПЛ сезона-2021/22 с «Химками» (0:0) защитник получил травму. Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4752563-zaschitnik-lokomotiva-magkeev-rasskazal-o-bolevyh-oschuscheniyah-v-kolene-posle-igry-s-dinamo.html
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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