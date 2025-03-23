Замбийский футболист украинского «Металлиста» опроверг новость об отказе играть с Россией

Замбийский футболист украинского «Металлиста» Голден Мафвента в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об отказе играть против сборной России.

Ранее генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии (FAZ) Рубен Каманга сообщил, что Мафвента отказался играть с российской национальной командой.

«Это не так. У меня просто нет визы, поэтому я никуда не могу выезжать, пока не получу ее. Я не отказывался от игры. Конечно, я бы поехал в Россию на товарищеский матч, будь у меня виза», — сказал Мафвента «СЭ».

Матч Сборной России с Замбией пройдет в Москве 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 20.00 по московскому времени.