23 марта, 20:35

Замбийский футболист украинского «Металлиста» опроверг новость об отказе играть с Россией

Микеле Антонов
Корреспондент

Замбийский футболист украинского «Металлиста» Голден Мафвента в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об отказе играть против сборной России.

Ранее генеральный секретарь Футбольной ассоциации Замбии (FAZ) Рубен Каманга сообщил, что Мафвента отказался играть с российской национальной командой.

«Это не так. У меня просто нет визы, поэтому я никуда не могу выезжать, пока не получу ее. Я не отказывался от игры. Конечно, я бы поехал в Россию на товарищеский матч, будь у меня виза», — сказал Мафвента «СЭ».

BetBoom Матч Сборной России с Замбией пройдет в Москве 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 20.00 по московскому времени.

Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
