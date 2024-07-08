Захарова назвала Аршавина, Нигматуллина и Погребняка легендами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила «СЭ», почему ее дочь Марьяна сделала фото с Андреем Аршавиным после матча легенд сборных России и Белоруссии.

«Меня ребенок попросил. Она его знает. Это все легенды! И Нигматуллин, и Погребняк. Я их первый раз видела вблизи. Фамилии легендарные! Поэтому было интересно посмотреть на матч», — сказала Захарова «СЭ».

Легенды сборной России обыграли Белоруссию в ретро-матче, состоявшемся в Минске. Основное время завершилось вничью 1:1. На гол Станислава Драгуна россияне ответили точным ударом Андрея Каряки. В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 5:4.

Встреча прошла на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Она была приурочена ко дню независимости Белоруссии и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.