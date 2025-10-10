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10 октября 2025, 16:41

Сборная Бразилии разгромила Южную Корею, Эстевао и Родриго оформили по дублю

Алина Савинова

Сборная Бразилии одержала разгромную победу над Южной Кореей в товарищеском матче — 5:0. Игра прошла на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле.

У бразильской команды по дублю оформили Эстевао и Родриго, еще один гол забил Винисиус Жуниор, на счету которого также результативная передача.

14 октября сборная Бразилии также проведет товарищеский матч против Японии, а футболисты из Южной Кореи сыграют против Парагвая.

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Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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