Сборная Бразилии разгромила Южную Корею, Эстевао и Родриго оформили по дублю

Сборная Бразилии одержала разгромную победу над Южной Кореей в товарищеском матче — 5:0. Игра прошла на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле.

У бразильской команды по дублю оформили Эстевао и Родриго, еще один гол забил Винисиус Жуниор, на счету которого также результативная передача.

14 октября сборная Бразилии также проведет товарищеский матч против Японии, а футболисты из Южной Кореи сыграют против Парагвая.