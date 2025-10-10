Сборная Бразилии разгромила Южную Корею, Эстевао и Родриго оформили по дублю
Сборная Бразилии одержала разгромную победу над Южной Кореей в товарищеском матче — 5:0. Игра прошла на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле.
У бразильской команды по дублю оформили Эстевао и Родриго, еще один гол забил Винисиус Жуниор, на счету которого также результативная передача.
14 октября сборная Бразилии также проведет товарищеский матч против Японии, а футболисты из Южной Кореи сыграют против Парагвая.
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Судейство
27 июл 04:35
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