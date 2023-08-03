«Ювентус» на первой минуте забил «Реалу» в товарищеском матче

«Ювентус» открыл счет в товарищеском матче против «Реала». Встреча проходит на стадионе «Орландо Цитрус Боул» в Орландо.

Уже на 1-й минуте нападающий туринской команды Мойзе Кен забил гол. 23-летний итальянец оказался первым на добивании после того как полузащитник Вестон Маккенни пробил в штангу ворот Тибо Куртуа.

Команды начали встречу в следующих составах:

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бремер, Алекс Сандру, Веа, Маккенни, Локателли, Миретти, Костич, Кьеза, Кен.

«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Рюдигер, Начо, Гарсия, Модрич, Кроос, Камавинга, Беллингем, Хоселу, Винисиус.