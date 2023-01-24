Юрист заявил, что российские футбольные клубы могут получить компенсацию за отмену товарищеских матчей

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что российские футбольные клубы могут получить компенсацию за срыв товарищеских матчей.

«Существуют договорные отношения, и отступление от пунктов договора всегда четко регламентировано. Действительно, есть понятие форс-мажора, но оно включает в себя такие общепринятые события, как стихийное бедствие, гражданские волнения и т. д. Очевидно, что недовольство болельщиков или запрет со стороны футбольных властей в них не входят. По всем остальным нарушениям контракта обычно идет разбирательство в установленном порядке. Чаще всего речь о некоем применимом праве. Обычно прописывается пункт, что возмещать убытки должна сторона, не допустившая исполнение обязательств», — приводит слова Анцелиович RT.

Ранее сообщалось, что болгарский клуб «Левски» отменил матчи с клубами РПЛ. Изначально планировалось три встречи — с «Краснодаром» 17 января, со «Спартаком» 22 января и с «Уралом» 31 января.

11 января болельщики болгарского клуба выступили против проведения товарищеских матчей с российскими командами.

13 января «Краснодар» объявил об отмене матча против команды из Софии, который должен был пройти 17 января.

20 января «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

21 января «Левски» также сообщил «Уралу» об отказе от товарищеского матча на тренировочных сборах, который должен был состояться 31 января.