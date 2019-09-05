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Япония обыграла Парагвай в товарищеском матче

15:55
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Сборная Японии обыграла команду Парагвая (2:0). В составе победителей отличились Юя Осако и Такуми Минамино.

Товарищеский матч

Япония — Парагвай — 2:0 (2:0)

Голы: Осако, 23 (1:0). Минамино, 30 (2:0).

Япония: Гонда, Нагатомо (Андзаи, 67), Йосида, Сакаи (Уэда, 46), Томиясу, Сибасаки (Итакура, 76), Накадзима (Харагути, 46), Доан (Кубо, 46), Хасимото, Осако (Нагаи, 67), Минамино.

Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес (Р.Рохас, 54), Бальбуэна, Эскобар (Риверос, 46), Р.Рохас (Паредес, 46), Альмирон, Санчес (Мартинес, 46), Гонсалес (О.Ромеро, 73), Санабрия (А.Ромеро, 64), Самудио.

Предупреждения: Санабрия, 45+1. Самудио, 53. Хасимото, 90+4.

Судья: Ким Джон Хек (Корея).

5 сентября. Касима (Ибараки). Стадион «Касима».

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