Япония обыграла Парагвай в товарищеском матче
15:55
Сборная Японии обыграла команду Парагвая (2:0). В составе победителей отличились Юя Осако и Такуми Минамино.
Товарищеский матч
Япония — Парагвай — 2:0 (2:0)
Голы: Осако, 23 (1:0). Минамино, 30 (2:0).
Япония: Гонда, Нагатомо (Андзаи, 67), Йосида, Сакаи (Уэда, 46), Томиясу, Сибасаки (Итакура, 76), Накадзима (Харагути, 46), Доан (Кубо, 46), Хасимото, Осако (Нагаи, 67), Минамино.
Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес (Р.Рохас, 54), Бальбуэна, Эскобар (Риверос, 46), Р.Рохас (Паредес, 46), Альмирон, Санчес (Мартинес, 46), Гонсалес (О.Ромеро, 73), Санабрия (А.Ромеро, 64), Самудио.
Предупреждения: Санабрия, 45+1. Самудио, 53. Хасимото, 90+4.
Судья: Ким Джон Хек (Корея).
5 сентября. Касима (Ибараки). Стадион «Касима».