"Я не хочу искать оправдания". Клопп - о крупном поражении "Ливерпуля" от "Наполи"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил крупное поражение от "Наполи" (0:3) в товарищеском матче в Шотландии. При этом немец не стал искать оправданий.

– Мы играли с "Наполи" без шести футболистов, – цитирует Клоппа ВВС. – С точки зрения свежести игры мы были не в оптимальной форме. Не могу сказать, что эта предсезонная подготовка была лучшей, по результатам этого точно не скажешь, но мы проводили хорошие тренировки. Не хочу искать оправданий поражению, но не думаю, что матч с "Манчестер Сити" станет для нас лучшой игрой в сезоне, хотя также как и всегда хочется выиграть.

В субботу, 4 августа, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют на "Уэмбли" в матче за Суперкубок Англии.