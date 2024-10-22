Winline Суперсерия: «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в ноябре

Команда Сергея Семака встретится с командой Жозе Моуринью в Стамбуле 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», встреча начнется в 20:00 по петербургскому времени.

Ранее команды провели друг против друга четыре матча — в 2019-м в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА (1:0 поражение в Турции, 3:1 победа сине-бело-голубых на «Газпром Арене»), в 2023-м в товарищеских матчах (2:2 в Стамбуле и 0:0 (4:3п) победа «Зенита» в Петербурге).

«Фенербахче» — один из самых известных и титулованных клубов Турции — 19-кратный чемпион страны, семикратный обладатель Кубка и девятикратный победитель Суперкубка страны. В сезоне-2024/25 его возглавляет легендарный Жозе Моуринью.

Информация о билетах для болельщиков сине-бело-голубых будет опубликована дополнительно.

Winline Суперсерия — осенние международные матчи с участием футбольного клуба «Зенит». В первой игре петербуржцы на выезде переиграли «Кайрат» (3:4), дома — «Войводину» (4:1).