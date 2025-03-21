Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Лига PARI (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Уведомления
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

21 марта, 19:00

Winline Суперсерия: матч «Зенит» — БАТЭ покажет VK Видео

22 марта «Зенит» сыграет с БАТЭ на «Газпром Арене». Матч начнется в 17.00 по петербургскому времени. Болельщики смогут посмотреть международный товарищеский матч бесплатно в сервисе VK Видео.

БАТЭ — самый титулованный клуб Белоруссии. На счету желто-синих — 15 чемпионских титулов, пять Кубков и восемь Суперкубков страны.

Ранее зенитовцы дважды встречались с БАТЭ в Лиге чемпионов УЕФА — 21 октября 2008 года в Петербурге (ничья 1:1) и 5 ноября того же года в Минске (2:0 в пользу сине-бело-голубых).

Помимо приложения VK для десктопов и смартфонов, увидеть игру можно в отдельном приложении VK Видео на iOS, Android и Smart TV, сообщает официальный сайт «Зенита».

Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799
2VfnxxSPvkp
16+

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК БАТЭ
ФК Зенит
Читайте также
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Горе спецуриков некогда спортивной газетёнки видно по дилетантскому пролёту птенцов школы дилетантов Раби/новича - 0:2 в пользу ..**?? Вбейте раз и навсегда в свой дилетантский тям - в пользк может быть, сугубо - только 2:0!

    21.03.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    блин, серега походу и эту игру не вывезет. дворовой тренер.

    21.03.2025

    • Борис Ротенберг заявил о готовности Сочи принять матч между сборными России и США по футболу

    Северная Ирландия и Швейцария сыграли вничью

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости