Winline Суперсерия: матч «Зенит» — БАТЭ покажет VK Видео

22 марта «Зенит» сыграет с БАТЭ на «Газпром Арене». Матч начнется в 17.00 по петербургскому времени. Болельщики смогут посмотреть международный товарищеский матч бесплатно в сервисе VK Видео.

БАТЭ — самый титулованный клуб Белоруссии. На счету желто-синих — 15 чемпионских титулов, пять Кубков и восемь Суперкубков страны.

Ранее зенитовцы дважды встречались с БАТЭ в Лиге чемпионов УЕФА — 21 октября 2008 года в Петербурге (ничья 1:1) и 5 ноября того же года в Минске (2:0 в пользу сине-бело-голубых).

Помимо приложения VK для десктопов и смартфонов, увидеть игру можно в отдельном приложении VK Видео на iOS, Android и Smart TV, сообщает официальный сайт «Зенита».