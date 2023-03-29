Все 23 игрока сборной Кюрасао попросили футболку у Месси после матча с Аргентиной

Сборная Аргентины крупно переиграла Кюрасао в товарищеском матче — 7:0. Форвард и капитан чемпионов мира Лионель Месси оформил хет-трик в игре.

После матча все 23 игрока сборной Кюрасао попросили у нападающего футболку.

О своих притязаниях на игровую форму Месси высказывался перед игрой и главный тренер островной команды Ремко Бисентини. В итоге единственная футболка Месси досталась вратарю сборной Кюрасао Элою Руму.

«Месси сказал, что я совершил несколько отличных сейвов. Я никогда не сниму его футболку. Буду спать в ней», — цитирует голкипера BT Sport.

В игре со сборной Кюрасао Месси забил 100, 101 и 102-й голы за свою национальную команду.