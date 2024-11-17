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Сегодня, 15:05

Вратарь сборной Сирии Сарраф отреагировал на отсутствие семи игроков старта

Константин Белов
Корреспондент
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Имеющий российские корни вратарь сборной Сирии Максим Сарраф в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о составе национальной команды.

Ранее пресс-служба Федерации футбола Сирии сообщила ТАСС, что команда сыграет против России без семи основных игроков.

— Правда, что на матч с Россией не приехало семь игроков первой сборной?

— Да. Это правда, что семь футболистов не смогут принять участие в матче по разным причинам. Но у нас очень боевой состав, много высококлассных игроков. Все готовы выложиться по максимуму.

— С кем-то общался из игроков сборной России?

— Перед игрой ни с кем не общался. Встретимся на поле и, наверное, поговорим. Но я со многими ребятами пересекался в молодежных лигах, с кем-то на тренировках в ЦСКА. Например, пересекались в юношеских лигах с Алексеем Батраковым, — сказал Сарраф «СЭ».

19 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Сирией. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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