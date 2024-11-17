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Вратарь сборной Сирии Сарраф: «Партнеры спрашивали: «Всегда ли в России так холодно?»

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь сборной Сирии, имеющий российские корни, Максим Сарраф, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об адаптации игроков национальной команды к погодным условиям в России.

«Партнеры спрашивали: «Всегда ли в России так холодно?». Многие не привыкли к такой погоде, но к ней можно адаптироваться через определенное время. Погодные условия для них необычные. Мы гуляли возле стадиона в Волгограде. Партнерам очень понравилось, об этом сказали все», — сказал Сарраф «СЭ».

19 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Сирией. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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