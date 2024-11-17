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Сегодня, 15:20

Вратарь сборной Сирии Сарраф: «Все понимают, что Россия серьезный соперник, будет непростой матч»

Константин Белов
Корреспондент
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Имеющий российские корни вратарь сборной Сирии Максим Сарраф в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.

«Ожидаю увидеть красивую и качественную игру. Все понимают, что Россия это серьезный соперник, будет непростой матч. Но важно наигрывать свои схемы и свою тактику. Пока не знаю, выйду ли на поле, это все на усмотрение главного тренера, — сказал Сарраф «СЭ».

19 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Сирией. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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