Вратарь сборной Сирии Сарраф: «Все понимают, что Россия серьезный соперник, будет непростой матч»

Имеющий российские корни вратарь сборной Сирии Максим Сарраф в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной России.

«Ожидаю увидеть красивую и качественную игру. Все понимают, что Россия это серьезный соперник, будет непростой матч. Но важно наигрывать свои схемы и свою тактику. Пока не знаю, выйду ли на поле, это все на усмотрение главного тренера, — сказал Сарраф «СЭ».

19 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Сирией. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.