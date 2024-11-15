Вратарь сборной Брунея Сиафик: «Очень расстроен, что мне забили 11 голов»

Вратарь сборной Брунея Хефри Сиафик поделился эмоциями после поражения от национальной команды России в товарищеском матче (0:11).

— Можете ли вы рассказать о ваших чувствах после 11 пропущенных голов?

— Очень расстроен, что мне забили 11, и мы проиграли с таким крупным счетом.

— Что вы можете сказать о сборной России?

— Как-то особенно выделить не могу. У меня уже были поражения с 10-ю пропущенными и больше.

— Как вы будете готовиться к матчу с «Краснодаром-2»?

— Мы посмотрим этот матч, оценим, где мы ошиблись, попробуем стать сильнее.

— Как вам стадион?

— Отличный. Для меня это первый раз, когда я играю против сборной России, и когда я играю на таком большом стадионе.

Российская сборная одержала самую крупную победу в своей истории. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2019 года, когда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.