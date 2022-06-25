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Вратарь «Амкала»: «Присутствие Овечкина в составе «Динамо» — классно»

Вратарь «Амкала» поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Динамо»
Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Амкала» Евгений Спиряков поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Динамо», в стартовом составе которого выйдет хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Думаю, у «Динамо» есть задача отыграть за молодежку, которую «Амкал» обыграл со счетом 3:0. Они сегодня будут настроены, плюс у них презентация главного тренера, им важно сегодня сыграть хорошо. «Динамо» не будет делать шоу. У меня нет напряжения как перед супер ответственным матчем. Понятно, что от «Амкала» сегодня вряд ли что-то ждут. Но понимаю, что будет битва.

Присутствие Овечкина в составе «Динамо» — классно! Как хоккеист он вряд ли именно по-футбольному сможет сильно помочь. Но Овечкин — абсолютная легенда российского спорта. Очень круто, что он сыграет», — сказал Спиряков Sport24.

Матч «Динамо» — «Амкал» состоится сегодня, 25 июня в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-25-vratar-amkala-spiryakov-ovechkin-vryadli-smozhet-silno-pomoch-dinamo-na-pole
Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
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