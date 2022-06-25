Вратарь «Амкала» Евгений Спиряков поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Динамо», в стартовом составе которого выйдет хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Думаю, у «Динамо» есть задача отыграть за молодежку, которую «Амкал» обыграл со счетом 3:0. Они сегодня будут настроены, плюс у них презентация главного тренера, им важно сегодня сыграть хорошо. «Динамо» не будет делать шоу. У меня нет напряжения как перед супер ответственным матчем. Понятно, что от «Амкала» сегодня вряд ли что-то ждут. Но понимаю, что будет битва.

Присутствие Овечкина в составе «Динамо» — классно! Как хоккеист он вряд ли именно по-футбольному сможет сильно помочь. Но Овечкин — абсолютная легенда российского спорта. Очень круто, что он сыграет», — сказал Спиряков Sport24.

Матч «Динамо» — «Амкал» состоится сегодня, 25 июня в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20.00 мск.