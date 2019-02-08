"Во втором тайме "Зенит" смотрелся лучше". Семак - об матче с "Сарпсборгом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда смотрелась лучше во втором тайме товарщеского матча против "Сарпсборга" (2:1). 42-летний специалист также добавил, что в игре 1/8 финала Лиги Европы против "Фенербахче" могут сыграть практически все футболисты, попавшие в заявку на встречу с норвежским клубом.

- Не думаю, что у нас на сегодняшний момент есть стартовый и не стартовый составы - этот матч и был нам необходим для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии и форме находятся игроки, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Практически все, кто был сегодня заявлен, имеют шансы. У кого-то их больше, у кого-то меньше на то, чтобы выйти в стартовом составе в Стамбуле.

Вчера у нас была непростая тренировка, и сегодняшний матч расценивается как тренировочный. Второй тайм мне понравился больше по качеству игры, и моменты хорошие создавали, и в целом игра во втором тайме смотрелась лучше, чем в первом.

Напомним, первый матч против "Фенербахче" пройдет 12 февраля, ответный - 21 февраля.

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