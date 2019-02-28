Винисиус, Коутинью и Алиссон вызваны в сборную Бразилии

Сборная Бразилии объявила состав на мартовские товарищеские матчи против Панамы и Чехии. Как сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола, в команду вошли:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Уэвертон ("Палмейрас").

Защитники: Дани Алвес, Маркиньос и Тиаго Силва ("ПСЖ"), Миранда ("Интер"), Данилу ("Манчестер Сити"), Филипе Луис ("Атлетико") Эдер Милитау ("Порту"), Алекс Сандру ("Ювентус").

Полузащитники: Каземиру ("Реал"), Артур, Филиппе Коутинью ("Барселона"), Лукас Пакета ("Милан"), Аллан ("Наполи"), Фабинью ("Ливерпуль"), Фелипе Андерсон ("Вест Хэм").

Нападающие: Роберту Фирмину ("Ливерпуль"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Ришарлисон ("Эвертон"), Эвертон ("Гремиу").

Сборная Бразилии сыграет с Панамой 23 марта, а с Чехией - 26 марта.

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