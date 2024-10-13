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Сегодня, 14:05

Виктор Гончаренко: «Задача «Пари НН» — выйти из зоны стыков»

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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопросы после товарищеского матча с ЦСКА (2:2).

Для белорусского специалиста прошедшая встреча стала дебютной в нижегородском клубе.

— Насколько приятно сыграть против ЦСКА?

— Конечно, приятно, атмосфера все та же. Много друзей, приятно поговорить после игры.

— Стычка Мухина и Облякова, что это было?

— Рабочий момент.

— Готовы ли бороться за выживание с психологической точки зрения?

— Знаете, мне привычно бороться за ведущие места, но окунуться вниз — здесь сложнее работать. Например, с ЦСКА ты понимаешь, что есть игры, где ты очки возьмешь на классе. И этот опыт очень важен для меня. Что касается того, что мы хотим — быть повыше, развивать игроков. У всех команд из второй восьмерки схожая задача — выйти из зоны стыков.

— Успели ли перезагрузиться после «Урала»?

— Четыре месяца находился без работы. Они были просто великолепные. Побывал на Алтае, на Дальнем востоке. Мне удалось хорошо отдохнуть. У меня были варианты в начале лета, но я просил все команды дать мне паузу до конца лета. Был вариант с «Балтикой»? Никаких комментариев о командах, с которыми общался делать не буду из уважения к тем людям, которые там сейчас работают.

— В чем стали сильнее после «Урала»?

— Все всегда обозначают, что всегда виноват тренер. Но надо смотреть не только тренерские ошибки, но и другие, они тоже были. Выводы сделал, но это не для озвучки в прессе.

В ближайшем матче «Пари НН» примет «Ростов» в Кубке России 19 октября.

Александр Абустин

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
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