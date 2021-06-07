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Вайналдум: «Сборную Голландии раскритиковали после матча с Шотландией, и это нормально»

05:30
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Полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вайналдум подвел итоги товарищеского матча против Грузии (3:0).

«Нас раскритиковали после матча с Шотландией, и это нормально после такой игры. Но мы верили, что можем добиться большего, что мы и показали», — приводит слова Вайналдума NOS.nl.

Голландия в предыдущем товарищеском матче сыграла вничью с Шотландией (2:2).

Сборная Голландии на чемпионате Европы-2020 в группе C встретится с Украиной (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).

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