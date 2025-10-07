Вальверде не сыграет за сборную Уругвая с Доминиканской Республикой и Узбекистаном

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде не сыграет за сборную Уругвая в октябре 2025 года, сообщает ESPN.

Отсутствие 27-летнего игрока в составе сборной Уругвая не связано с травмой или разногласиями. Это обоюдное решение футболиста и главного тренера Марсело Бьелсы.

Национальная команда Уругвая 10 октября сыграет в товарищеском матче со сборной Доминиканской Республики, а 13 октября — с командой Узбекистана. Ранее уругвайцы отобрались на чемпионат мира-2026.

Вальверде в 71 матче за сборную забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.