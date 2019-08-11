"Валенсия" в товарищеском матче по пенальти проиграла "Интеру". Черышев реализовал свой удар, Гарай - нет

"Валенсия" в товарищеском матче по пенальти уступила "Интеру". "Летучие мыши" вышли вперед в конце первого тайма благодаря голу Карлоса Солера. Миланцы восстановили равновесие на 81-й минуте усилиями Маттео Политано, который реализовал пенальти.

Полузащитник испанской команды Денис Черышев вышел на замену на 67-й минуте и реализовал одиннадцатиметровый удар после 90 минут игрового времени. Экс-защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай не смог этого сделать.

Товарищеские матчи. Клубы

"Валенсия" - "Интер" - 1:1 (1:0). Пенальти - 6:7

Голы: Солер, 38 (1:0). Политано, 82 - с пенальти (1:1).

Серия пенальти: Ли Кан Ин - 1:0. Гальярдини - 1:1. Торрес - 2:1. Весино - 2:2. Черышев - 3:2. Димарко - 3:3. Гомес - 4:3. Эспозито - 4:4. Парехо - 5:4. Лонго - 5:5. Кондогбья - 6:5. Асамоа - 6:6. Гарай - 6:6 (вратарь). Бастони - 6:7.

"Валенсия": Доменеч (Силлессен, 46), Гарай, Хосе Гайя (Сальва Руис, 65), Габриэл Паулиста, Парехо, Васс (Пиччини, 46), Коклен (Кондогбья, 46), Солер (Гомес, 65), Гамейро (Черышев, 65), Родриго (Ли Кан Ин, 79), Гонсалу Гедеш (Торрес, 79).

"Интер": Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр (Асамоа, 71), Далберт (Бастони, 71), Брозович (Димарко, 83), Барелла (Весино, 70), Сенси (Гальярдини, 70), Кандрева (Валеро, 83), Политано (Лонго, 83), Мартинес (Эспозито, 70).

Предупреждения: Васс, 25. Шкриньяр, 52.

10 августа. Валенсия. Стадион "Месталья".