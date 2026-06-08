В «Вольфсбурге», «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед» обратились к Эриксену

В «Вольфсбурге» обратились к своему полузащитнику Кристиану Эриксену, который потерял сознание в товарищеском матче сборной Дании с командой Украины.

Немецкий клуб сообщил, что 34-летний датчанин был доставлен в Университетскую больницу Оденсе и что там следят за развитием ситуации. «Всего наилучшего и скорейшего выздоровления, Кристиан», — говорится в сообщении «Вольфсбурга».

«Манчестер Юнайтед» также выпустил заявление, в котором говорится, что клуб «ободрен новостями из Дании о Кристиане Эриксене».

«Клуб посылает силы и любовь Кристиану и семье Эриксен в ожидании дальнейших новостей», — говорится в заявлении «Юнайтед».

Также к футболисту обратились и в «Тоттенхэме». «Наши мысли с Кристианом Эриксеном и его семьей. Желаем тебе полного и скорейшего выздоровления, Кристиан. Мы все с тобой», — отметили в лондонском клубе.

Эриксен играет за «Вольфсбург» с 2025 года. За «Манчестер Юнайтед» он выступал в 2022-2025 годах, за «Тоттенхэм» — в 2013-2020 годах.

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