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Сегодня, 13:31

В сентябре «Зенит» может сыграть с «Кайратом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В сентябре «Зенит» может провести товарищеский матч с «Кайратом» в Алма-Ате. Клуб из Казахстана отмечает в этом году 70-летний юбилей. После 15 туров команда, которую тренирует Александр Кержаков, идет в чемпионате страны на 2-м месте, отставая на одно очко от «Актобе» под руководством Дмитрия Парфенова.

Возможная дата проведения матча «Кайрат» — «Зенит» — 7 сентября. Накануне там же, в Алма-Ате, свою первую игру в новой Лиге наций против Норвегии проведет сборная Казахстана, которую возглавляет Станислав Черчесов.

ФК Зенит
ФК Кайрат
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