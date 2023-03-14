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Сегодня, 11:34

В сборной Ирана подтвердили, что Азмун сыграет в товарищеском матче против России

Алина Савинова
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Администратор сборной Ирана Мехди Харати подтвердил информацию о том, что форвард «Байера» Сердар Азмун прибудет в расположение национальной команды на товарищеский матч против России.

«Да, слова господина Дурна верны. Сердар Азмун скоро прибудет в расположение нашей национальной команды и сможет сыграть в товарищеском матче против сборной России», — приводит Sport24 слова Харати.

Матч между сборными России и Ирана состоится 23 марта в Тегеране.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-14-v-sbornoy-irana-podtverdili-chto-azmun-primet-uchastiye-v-matche-s-rossiyey
Сердар Азмун
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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