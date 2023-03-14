В сборной Ирана подтвердили, что Азмун сыграет в товарищеском матче против России

Администратор сборной Ирана Мехди Харати подтвердил информацию о том, что форвард «Байера» Сердар Азмун прибудет в расположение национальной команды на товарищеский матч против России.

«Да, слова господина Дурна верны. Сердар Азмун скоро прибудет в расположение нашей национальной команды и сможет сыграть в товарищеском матче против сборной России», — приводит Sport24 слова Харати.

Матч между сборными России и Ирана состоится 23 марта в Тегеране.