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Сегодня, 09:43

В сборной Ирана подтвердили, что Азмун не примет участия в матче с Россией

Алина Савинова
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В пресс-службе сборной Ирана подтвердили информацию о том, что форвард «Байера» Сердар Азмун не сыграет против сборной России в составе своей национальной команды.

«Сердар Азмун не примет участия в мартовских сборах национальной команды Ирана. Таким образом, форвард пропустит товарищеский матч против сборной России. Причина — личные обстоятельства футболиста, которые мы не вправе разглашать», — приводит Sport24 слова представителей пресс-службы азиатской сборной.

Иран сыграет с национальной командой России 23 марта. Также Азмун пропустит матч с Кенией, который пройдет 28 марта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-20-v-sbornoy-irana-podtverdili-chto-azmun-ne-sygrayet-s-rossiyey
Сердар Азмун
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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