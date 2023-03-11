В сборной Ирака рассказали, где команда будет готовиться к товарищескому матчу с Россией

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, где команда будет готовиться к товарищескому матчу с Россией.

«Сборная Ирака будет готовиться к матчу против России в Сочи. Выбрали этот город из-за того, что в других городах России зима и неблагоприятные условия для подготовки. В Санкт-Петербург команда прибудет за два дня-сутки до начала матча», — приводит Sport24 слова Имада.

Игра между национальными командами России и Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». 23 марта россияне сыграют против Ирана в Тегеране.