В марте Винисиуса могут впервые вызвать в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассчитывает на Винисиуса в преддверии мартовского товарищеского матча с командой Чехии "пентакампеонов" сообщает AS.

Для 18-летнего форварда этот вызов в сборную может стать первым в карьере. Отмечается, что тренерский штаб национальной команды также следит за нападающим "Милана" Лукасом Пакетой и защитником "Порту" Эдером Милитау.

Винисиус перешел в "Реал" из "Фламенго" прошлым летом за 61 миллион евро. В текущем сезоне он провел 12 матчей в составе мадридского клуба, в которых забил 2 гола.

Товарищеский матч Чехия - Бразилия пройдет 26 марта. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.