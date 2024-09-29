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Сегодня, 16:21

В Казахстане заявили, что проведение матча с Россией будет зависеть только от решения Черчесова

Алина Савинова
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча между сборными Казахстана и России.

«На собрании УЕФА мы общались с генеральным секретарем РФС Митрофановым, но по поводу товарищеского матча сборных России и Казахстана речи не шло. Вопрос с товарищескими матчами — только к Станиславу Черчесову, ему все решать. Каждая трещинка и решение, связанное со сборной — это к Саламовичу. В этом году из-за игр Лиги наций и отбора к ЧМ сыграть с российской командой мы не сможем», — цитирует Барменкулова Sport24.

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча. 21 марта команда победила Сербию в Москве (4:0), 7 июня — сыграла с Белоруссией в Минске (4:0), 5 сентября разгромила Вьетнам в Ханое (3:0).

Из-за трагических событий в «Крокусе» россияне отменили игру с Парагваем в марте, а в сентябре отказались от матча с Таиландом после начала тайфуна во Вьетнаме.

Источник: Sport24
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
Сборная России по футболу
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