В Израиле более 500 фанатов осадили гостиницу сборной Аргентины

Прибытие футбольного бога в страну Обетованную- в таком духе израильские СМИ описывают приезд Лионеля Месси и сборной Аргентины в Тель-Авив для сегодняшней контрольной встречи с командой Уругвая. Начало — в 22.15 (мск).

Обе команды охраняются сотнями полицейских и сотрудников различных структур безопасности. Накануне полиции и охранникам удалось сдержать напор более чем 500 фанатов сборной Аргентины, буквально осадивших гостиницу команды.

Порядок и безопасность на самом матче будут обеспечивать 200 полицейских, среди них и два отделения спецназа и свыше 450 охранников. В опасении выбега фанатов на поле организаторы намерены выставить живую цепь секьюрити по всему периметру поля. (Эли Швидлер)