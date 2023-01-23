Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 16:23

В «Ференцвароше» отказались комментировать возможные товарищеские матчи против российских клубов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В пресс-службе «Ференцвароша» прокомментировали потенциальные товарищеские матчи против российских клубов.

— Рассматривает ли «Ференцварош» возможность проведения товарищеских матчей с российскими командами?
— Наш клуб не комментирует слухи, — цитирует «РБ Спорт» пресс-службу «Ференцвароша».

Ранее «Левски» из Болграии отменил запланированные игры с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».

«Ференцварош» тренирует российский специалист Станислав Черчесов. 16 января команда сыграла вничью в товарищеском матче с «Викторией Пльзень» (0:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-ferentsvaroshe-otkazalis-kommentirovat-vozmozhnoe-provedenie-tovarishheskih-matchej-s-rossijskimi-klubami/
ФК Ференцварош
0
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию
В Кремле объяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Журналист Corriere della Sport: «Лацио» никогда бы не подписал Эдуарда Сперцяна»
Сычевой забил эффектный гол в товарищеском матче за «Крылья Советов»
В «Локомотиве» рассказали о состоянии травмированных Жемалетдинова и Фассона
Агент Хаджикадунича отреагировал на возможное обращение «Ростова» в суд из-за аренды игрока в «Мальорку»
Ловчев: «Раньше главенствующим в приеме всех решений в «Спартаке» был Федун, а сейчас тренер. И это правильная позиция»
В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Сперцяну
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости