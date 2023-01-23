В «Ференцвароше» отказались комментировать возможные товарищеские матчи против российских клубов

В пресс-службе «Ференцвароша» прокомментировали потенциальные товарищеские матчи против российских клубов.

— Рассматривает ли «Ференцварош» возможность проведения товарищеских матчей с российскими командами?

— Наш клуб не комментирует слухи, — цитирует «РБ Спорт» пресс-службу «Ференцвароша».

Ранее «Левски» из Болграии отменил запланированные игры с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».

«Ференцварош» тренирует российский специалист Станислав Черчесов. 16 января команда сыграла вничью в товарищеском матче с «Викторией Пльзень» (0:0).