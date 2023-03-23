В «Фенербахче» не располагают информацией о задержании российских болельщиков после матча с «Зенитом»

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о задержанных российских болельщиках после товарищеского матча с «Зенитом» (2:2).

«Мы не обладаем информацией по поводу задержания кого-либо после матча», — сказал Баки «СЭ».

Ранее издание Sport24 сообщило, что петербургский клуб находится в контакте с турецким клубом для установления личностей нескольких задержанных.

В конце первого тайма товарищеского матча «Фенербахче» — «Зенит» на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошел конфликт между турецкими фанатами и болельщиками сине-бело-голубых.