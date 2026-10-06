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Уругвайский нападающий Луис Суарес обратился к Лионелю Месси, завершившему карьеру в сборной Аргентины

Суарес — Месси перед прощальным матчем за сборную Аргентины: «Гордись собой и наслаждайся своим днем»

Алина Савинова

Уругвайский нападающий Луис Суарес обратился к форварду Лионелю Месси в преддверии его заключительного матча за сборную Аргентину.

После чемпионата мира-2026 39-летний Месси объявил о завершении карьеры в национальной команде. Прощальный матч аргентинца за сборную состоится в Буэнос-Айресе в ночь с 6 на 7 октября.

«Толстяк, я хотел крепко тебя обнять. Надеюсь, ты получишь огромное удовольствие от своего последнего матча в футболке национальной команды. Ты пережил невероятные моменты и достиг высот, о которых мечтает любой игрок, представляя свою страну. Поэтому ты по праву заслуживаешь признания от всех людей в знак благодарности за твою карьеру и за то, что ты значил для своей страны. Так что гордись собой. Крепко обнимаю, наслаждайся своим днем», — сказал Суарес в видеообращении, прикрепленном Messi World в социальных сетях.

Лионель Месси.Месси показывает, как важно уходить вовремя. Он добился со сборной всего и изменил отношение к себе

За сборную Аргентины Месси провел 207 матчей, в которых забил 125 голов. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Олимпиаду в 2008-м, дважды стал обладателем Кубка Америки (2021, 2024) и победителем Финалиссимы (2022).

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Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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