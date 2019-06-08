Уругвай разгромил Панаму благодаря голам Суареса и Вальверде

Сборная Уругвая разгромила Панаму в товарищеском матче (3:0). Голами отметились Макси Гомес из "Сельты", Федерико Вальверде из "Реала" и Луис Суарес из "Барселоны".
Товарищеский матч
Уругвай – Панама – 3:0 (1:0)
Голы: Гомес, 19 (1:0). Суарес, 69 (2:0). Вальверде, 79 (3:0).
Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Лодейро (Кавани, 64), Весино (Вальверде, 46), Лаксальт, Нандес (Перейро, 75), Бентанкур (Торрейра, 56), Де Арраскаэта (Родригес, 75), Гомес (Суарес, 63).
Предупреждение: Весино, 7.
Судья: Мерелес (Парагвай).
8 июня. Монтевидео. Стадион "Сентенарио".
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