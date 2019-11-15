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Уругвай одержал волевую победу над Венгрией в товарищеском матче

23:02
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Сборная Венгрии провела товарищеский матч с командой Уругвая. Уругвайцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Товарищеские матчи

Венгрия — Уругвай — 1:2 (1:2)

Голы: Кавани, 15 (0:1). Родригес, 21 (0:2). Солои, 24 (1:2).

Венгрия: Дибус, Корхут (Ж.Надь, 75), Барат (Салаи, 72), Ланг, Беше, Джуджак (Ковач, 54), Кальмар (Хольман, 83), Вида, Собослои (А.Надь, 67), Солои (Фецешин, 60), Варга.

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Гонсалес, Винья (Лаксальт, 68), Вальверде (Торрейра, 67), Бентанкур (Весино, 53), Л.Суарес (Гомес, 46), Кавани (Стуани, 74), Родригес (Перейро, 82), Лосано.

Предупреждения: Кальмар, 34. Коатес, 39.

Судья: Скомина (Словения).

15 ноября. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

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