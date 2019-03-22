16:39 | Футбол — Товарищеские матчи

Уругвай обыграл Узбекистан, Корея выиграла у Боливии

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Сборная Уругвая в товарищеском матче обыграла команду Узбекистана (3:0). В составе победителей дубль сделал Кристиан Стуани. В другом матче сборная Кореи обыграла сборную Боливии (1:0).

Товарищеские матчи

Узбекистан - Уругвай - 0:3 (0:2)

Голы: Перейро, 5 (0:1). Стуани, 24 (0:2). Стуани, 82 (0:3).

Уругвай: Муслера, Касерес, Коатес (Годин, 63), Хименес, Сараччи (Весино, 61), Гонсалес (Лаксальт, 61), Лодейро, Перейро, Торрейра (Бентанкур, 70), Родригес (Нандес, 77), Гомес (Стуани, 83).

Корея - Боливия - 1:0 (0:0)

Гол: Ли Чхон Ен, 87.

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