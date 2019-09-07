Уругвай на 90-й минуте вырвал победу у Коста-Рики

Сборная Коста-Рики дома в товарищеском матче проиграла команде Уругвая — 1:2. В конце первого тайма пенальти реализовал полузащитник уругвайцев Джорджиан-де Арраскаэта. Равновесие на 48-й минуте восстановил Сельсо Борхес. На 90-й минуте победу Уругваю принес Хонатан Родригес.

Товарищеские матчи

Коста-Рика — Уругвай — 1:2 (0:1)

Голы: Де Арраскаэта, 42 — с пенальти (0:1). Борхес, 48 (1:1). Х.Родригес, 90 (1:2).

Коста-Рика: Навас, Дуарте, Уостон, Матаррита, Фульер, Борхес, Леаль (Ласситер, 60), Крус, Руис (Ф.Родригес, 77), Кэмпбелл (Диас, 68), Ортис (Мойя, 59).

Уругвай: Муслера, Касерес, Коатес, Хименес, Весино, Торрейра (Нандес, 45), Де Арраскаэта (Лосано, 66), Бентанкур (Вальверде, 75), Лаксальт (Винья, 82), Гомес (Х.Родригес, 62), Б..Родригес.

Предупреждения: Фульер, 41. Хименес, 65. Диас, 72. Мойя, 83. Х.Родригес, 90+2.

Судья: Парчмент (Ямайка).

7 сентября. Сан-Хосе. Стадион «Национальный стадион Коста-Рики».