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Сегодня, 18:00

«Урал» уступил «Ботеву» в товарищеском матче

Виталий Косик
Корреспондент
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Болгарский «Ботев» одержал победу над «Уралом» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ — 2:1.

В составе болгарской команды отличились нападающий Мартин Секулич и полузащитник Эммануэль Току.

За «Урал» забил хорватский хавбек Даниэль Мишкич.

В следующей встрече, 30 января, уральская команда сыграет против «Родины».

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 17 матчей.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Ботев Пл» — 1:2 (0:2)

Голы: Секулич, 10 (0:1). Эммануэл, 12 (0:2). Мишкич, 61 (1:2).

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бегич, Кулаков, Газинский, Сиссе (Сунгатулин, 43), Егорычев, Быковский, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

Футбол
РПЛ
ФК Ботев
ФК Урал
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