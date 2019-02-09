"Урал" победил "Палангу" благодаря голам Данцева и Панюкова

"Урал" обыграл "Палангу" в товарищеском матче (2:0). Голами в составе екатеринбургского клуба отметились защитник Александр Данцев и нападающий Андрей Панюков.

"Урал" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Паланга" - "Урал" - 0:2 (0:0)

Голы: Данцев, 70 (0:1). Панюков, 80 (0:2).

"Урал": Баклов, Данцев, Балажиц, Динга, Фидлер (Жигулев, 65), Серченков, Магомадов, Лукоянов (Кротов, 75), Галимов, Панюков, Татаринов.

09 февраля. Пафос. Стадион "Peyia Municipal Stadium".

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