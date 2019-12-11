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Украина проведет товарищеский матч с Францией

11:08
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Сборная Украина проведет товарищеский матч против команды Франции. Встреча состоится 27 марта 2020 года, сообщает официальный сайт УАФ.

Скорее всего, она пройдет во Франции, однако официально о месте проведения игры, а также о времени начала матча будет объявлено позже.

Еще одним товарищеским матчем сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2020 будет встреча с Польшей в Хожуве.

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