Украина победила Эстонию в товарищеском матче
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
В другом матче Парагвай обыграл Болгарию (1:0).
Товарищеские матчи
Гол: Безус, 90+2.
Украина: Лунин, Пластун, Соболь, Матвиенко (Шабанов, 46), Сидорчук (Буяльский, 46), Шахов (Шепелев, 75), Болбат, Цыганков (Иванисеня, 46), Коваленко (Безус, 46), Ярмоленко (Швед, 66), Беседин.
Эстония: Игонен, Баранов, Камс (Тенисте, 46), Пикк, Кууск, Крейда, Айнсалу (Антонов, 62), Кяйт (Васильев, 70), Пури (Калласте, 82), Лийвак (Зенев, 62), Аньер (Сорга, 70).
Предупреждения: Кяйт, 51. Баранов, 77. Соболь, 83. Зенев, 87.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
14 ноября. Запорожье. Стадион «Славутич-Арена».
Болгария — Парагвай — 0:1 (0:0)
Гол: Альмирон, 60.
Болгария: Георгиев, Терзиев (Димитров, 64), Горанов, С.Попов (В.Попов, 85), Чорбаджийски, И.Попов, Марселинью (Десподов, 46), Костадинов (Цветков, 80), Неделев (Краев, 46), Вандерсон (Иванов, 70), Малинов.
Парагвай: Сильва, Гомес, Бальбуэна, Риверос, Морейра, Альмирон (Рохас, 89), Морель (Вальдес, 81), Мартинес (Санчес, 58), Вильясанти (Арсамендия, 90+4), Лескано (Самудио, 90+5), Ан.Ромеро (Мельгарехо, 73).
Предупреждения: Костадинов, 28. Горанов, 83. Вальдес, 83. Альмирон, 85.
Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).
14 ноября. София. Стадион «Васил Левски».