23 мая, 10:42

Угальде вызван в сборную Коста-Рики на товарищеские матчи с Колумбией и Англией

Сергей Ярошенко

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде включен в заявку сборной Коста-Рики на товарищеские матчи с Колумбией и Англией.

Встреча с Колумбией пройдет 2 июня на стадионе в Боготе. Игра с Англией состоится 10 июня в Орландо.

В этом сезоне на счету 23-летнего форварда 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца июня 2028 гола.

