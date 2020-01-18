Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

«Уфа» уступила венгерскому «Уйпешту» в товарищеском матче

18:03
Теги:

«Уфа» провела товарищеский матч против венгерского «Уйпешта». Российский клуб проиграл со счетом 0:2.

Товарищеские матчи. Клубы

«Уйпешт» — «Уфа» — 2:0 (2:0)

Голы: Новотны, 7 (1:0). Новотны, 32 — с пенальти (2:0).

«Уфа»: Шафинский (Беленов, 46), Аликин (Сухов, 46), Никитин (Йокич, 46), Терентьев (Табидзе, 46), Пуцко (Неделчару, 46), Урунов (Фомин, 46), Голубев (Карп, 46), Гиоргобиани (Емельянов, 46), Фольмер, Козлов (Тилль, 46), Агаларов (Вомбергар, 46).

18 января.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир