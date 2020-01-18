«Уфа» уступила венгерскому «Уйпешту» в товарищеском матче
18:03
«Уфа» провела товарищеский матч против венгерского «Уйпешта». Российский клуб проиграл со счетом 0:2.
Товарищеские матчи. Клубы
«Уйпешт» — «Уфа» — 2:0 (2:0)
Голы: Новотны, 7 (1:0). Новотны, 32 — с пенальти (2:0).
«Уфа»: Шафинский (Беленов, 46), Аликин (Сухов, 46), Никитин (Йокич, 46), Терентьев (Табидзе, 46), Пуцко (Неделчару, 46), Урунов (Фомин, 46), Голубев (Карп, 46), Гиоргобиани (Емельянов, 46), Фольмер, Козлов (Тилль, 46), Агаларов (Вомбергар, 46).
18 января.
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