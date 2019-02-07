17:47 | Футбол — Товарищеские матчи

"Уфа" сыграла вничью с "Левски"

Обсудить
0

"Уфа" сыграла вничью с болгарским "Левски" в товарищеском матче (0:0). Эта встреча стала для "горожан" второй подряд в четверг: в первой игре они победили молодежку "Янг Бойз" (2:1) благодаря дублю форварда Ловро Бизяка

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 16 очков после 17 туров. 

Товарищеские матчи 

"Уфа" - "Левски" - 0:0 

"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Кротов, Игбун.

07 февраля. Ларнака. Стадион "GSZ (Zenon Stadium)".

Уфа - Левски

Все о товарищеских матчах - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Загрузка...
Материалы других СМИ