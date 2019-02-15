"Уфа" сыграла вничью с "Альмерией"

"Уфа" сыграла вничью с испанской "Альмерией" в товарищеском матче (1:1). Голом в составе "горожан" отметился защитник Йонуц Неделчару.
"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 16 очков после 17 туров.
Товарищеские матчи
"Альмерия" - "Уфа" - 1:1 (1:1)
Голы: Неделчару, 12 (0:1). Роша, 39 (1:1).
"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Живоглядов, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Кротов, Игбун.
15 февраля. Картахена. Стадион "Municipal Cartagonova".
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