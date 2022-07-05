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«Уфа» разгромила «Урал» в товарищеском матче

Алексей Еремин
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5 июля «Уфа» разгромила «Урал» в товарищеском матче. Уфимский клуб одержал волевую победу над екатеринбургским клубом со счетом 4:1.

Первый гол в матче забил румынский полузащитник «Урала» Эрик Бигфалви. «Уфа» смогла отыграться благодаря голам Ортиса, Жамалетдинова, Касинтура и Камилова. Во втором тайме вратарь уфимского клуба Иван Кукушкин отразил пенальти.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Олимп ФНЛ.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Уфа» — 1:4 (1:3)

Голы: Бикфалви, 13 (1:0). Ортис, 23 (1:1). Жамалетдинов, 38 (1:2). Касинтура, 42 (1:3). Камилов, 53 (1:4).

«Урал»: Помазун (Мамин, 63), Герасимов, Сунгатулин, Кузьмичев, Гогличидзе, Мишкич, Подберезкин, Евсеев, Егорычев, Железнов, Бикфалви.

5 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

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