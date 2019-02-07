"Уфа" победила молодежку "Янг Бойз" благодаря дублю Бизяка

"Уфа" обыграла молодежную команду "Янг Бойз" в товарищеском матче (2:1). Дублем отметился нападающий Ловро Бизяк.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 16 очков после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Уфа" - "Янг Бойз - мол." - 2:1 (2:0)

Голы: Бизяк, 15 (1:0). Бизяк, 17 (2:0).

"Уфа": Шафинский, Сухов, Никитин, Пуцко (Дивеев, 25), Круговой, Табидзе, Засеев, Салатич (Власов, 59), Алиев, Безденежных, Бизяк (Сейдахмет, 63).

07 февраля.

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