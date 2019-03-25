10:55 | Футбол — Товарищеские матчи

"Уфа" объявила стартовый состав на товарищеский матч с "Локомотивом"

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Официальный Твиттер "Уфы" опубликовал стартовый состав команды на товарищеский матч против московского "Локомотива". Встреча начнется в 11.30 (мск). Игра пройдет в Сочи.

Стартовый состав "Уфы": Беленов – Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов – Безденежных, Ванек, Пауревич – Слай, Вомбергар, Кротов.

Запасные: Акмурзин, Шафинский, Пуцко, Хазиев, Алиев, Виденеев, Власов, Засеев, Салатич, Бизяк, Сысуев.

Локомотив М - Уфа

 

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