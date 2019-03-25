"Уфа" объявила стартовый состав на товарищеский матч с "Локомотивом"

Официальный Твиттер "Уфы" опубликовал стартовый состав команды на товарищеский матч против московского "Локомотива". Встреча начнется в 11.30 (мск). Игра пройдет в Сочи.
Стартовый состав "Уфы": Беленов – Сухов, Аликин, Никитин, Живоглядов – Безденежных, Ванек, Пауревич – Слай, Вомбергар, Кротов.
Запасные: Акмурзин, Шафинский, Пуцко, Хазиев, Алиев, Виденеев, Власов, Засеев, Салатич, Бизяк, Сысуев.
Наш состав на контрольный матч с @fclokomotiv pic.twitter.com/F0Ob89xEMU– ФК УФА (@UfaFc) 25 марта 2019 г.
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