"Уфа" и "Арарат-Армения" сыграли вничью в товарищеском матче (1:1). Голом в составе российского клуба отметился защитник Игорь Дивеев.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Уфа" - "Арарат-Армения" - 1:1 (0:0)

Голы: Дивеев, 64 (1:0). Кобялко, 72 (1:1).

"Уфа": Шафинский, Сухов (Аликин, 62), Никитин (Живоглядов, 62), Пуцко (Пауревич, 62), Круговой (Йокич, 69), Дивеев (Неделчару, 69), Засеев (Карп, 62), Салатич (Тилль, 62), Алиев (Сысуев, 69), Власов (Кротов, 65), Бизяк (Игбун, 69).

03 февраля. Ларнака. Стадион "Alpha Sport Center".

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